Revelado pelo Palmeiras, atacante Airton acerta contrato com o Cruzeiro até 2023

De olho em mais opções para seu setor ofensivo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Airton, de 21 anos, que assinou um compromisso até o final de 2023. Revelado pelo Palmeiras, o jogador defendeu a Inter de Limeira no Campeonato Paulista deste ano - disputou 11 partidas sem marcar gols, mas contribuiu com duas assistências.

A equipe de Limeira ficou em terceiro lugar no Grupo C, com 14 pontos em 12 rodadas, e alcançou a semifinal do Troféu do Interior, sendo eliminada pelo Guarani com uma derrota por 2 a 1. Em 2019, Airton participou de dois jogos na Série B pelo Oeste, ao qual esteve emprestado pelo Palmeiras.

Nas categorias de base do Palmeiras, Airton acumulou 55 gols e 48 assistências em 147 jogos pelos times sub-15, sub-17 e sub-20. No seu melhor ano no clube alviverde, em 2019, o atacante marcou 17 gols e deu 13 passes em 35 partidas. Foi campeão da Copa do Brasil sub-20 em 2019 e do Campeonato Brasileiro sub-20 e Copa RS sub-20 em 2018.

Por ter sido registrado antes do anúncio e ter tido seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Airton já é uma opção para o técnico Enderson Moreira na partida contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada da Série B.

A última partida oficial de Airton foi no dia 1.º deste mês, quando foi titular da Inter de Limeira e disputou todos os minutos do jogo contra o Guarani, pelo Troféu do Interior.