Reveleção, Elivelton festeja a boa fase da defesa do Fluminense

RIO - A consistência do sistema defensivo é uma das razões para o bom início do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time carioca sofreu apenas dois gols na competição, na derrota para o Vitória, e ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com nove pontos somados em quatro rodadas. Assim, o zagueiro Elivélton celebrou o bom momento e fez elogios ao técnico Cristóvão Borges.

"O trabalho está sendo bem feito. Temos um grande treinador que nos ajuda muito. O time todo está marcando e cooperando com a marcação, isso é muito importante. Sabemos que ainda não tem nada ganho e só vamos continuar com a boa fase se continuarmos trabalhando forte durante a semana", disse.

Além do sucesso da defesa, Elivelton também avaliou que os atacantes também estão correspondendo em campo. "Um time vencedor é um time equilibrado e estamos conseguindo isso. É o que eu falei, nosso time está unido, jogando junto e principalmente trabalhando forte durante a semana. A torcida está nos apoiando, entendeu que juntos somos ainda mais fortes e com isso só coisas boas podem acontecer", encerrou.

Confiante, o Fluminense tentará ampliar a boa fase no próximo domingo, quando o time vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.