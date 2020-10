Réver aponta erro do Atlético-MG em derrota com um a mais: 'Não entendemos o jogo'

O experiente zagueiro Réver lamentou a derrota do Atlético-MG por 2 a 1 para o Fortaleza. Mesmo atuando com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o líder do Campeonato Brasileiro não conseguiu matar o jogo e ainda sofreu o segundo gol.

Apesar de admitir que o Atlético não conseguiu atuar como poderia, Réver fez questão de valorizar o adversário e elogiar o trabalho do técnico Rogério Ceni. "O espetáculo foi bonito. Mesmo com algumas dificuldades, temos que parabenizar a equipe do Fortaleza, muito bem treinada, conseguiu uma bela vitória. Agora é focar no próximo jogo, em casa, que a gente possa vencer", afirmou se referindo ao duelo com o Goiás, lanterna da competição.

Segundo o jogador, o Atlético não conseguiu se adaptar bem ao jogo com um homem a mais após a expulsão de Felipe, aos 38 minutos da primeira etapa. "A gente poderia ter saído com um resultado melhor. Não conseguimos entender bem a situação que tivemos no segundo tempo, com um homem a mais. Acabamos perdendo um jogo que poderíamos ter saído com a vitória, mas vamos seguir trabalhando e pensar no próximo jogo", concluiu.