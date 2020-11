Réver aponta erros do Atlético-MG e aposta na busca da reabilitação em casa

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras nesta segunda-feira, o zagueiro Réver não quis enaltecer a atuação do rival e optou por apontar as falhas do Atlético-MG, que levou o time a perder nova oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e aumentar a série negativa de quatro jogos sem vitória.

"Não é o Palmeiras que acertou tão bem a marcação, a gente acabou errando transições, fortalecendo o que eles têm proposto nas partidas. Falhamos nesta parte de transição. Quando você peca contra uma grande equipe, o resultado não é outro. Agora temos um jogo em casa para voltar a vencer", disse o atleta, referindo-se ao duelo de domingo que vem contra o Flamengo, às 18h15, no Mineirão.

A derrota também fez enxergar a necessidade do Atlético reforçar o setor ofensivo. Apesar de Sampaoli não gostar de montar sua equipe com um cara de finalização, o time alvinegro deu mostras de que precisa de um 'matador' para conseguir empurrar a bola para rede. Vale lembrar que o clube vendeu Alerrandro para o Red Bull Bragantino e dispensou Ricardo Oliveira, que está no Coritiba.

O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, com 32 pontos, três a menos do que o Flamengo e do líder Internacional, mas com uma partida ainda a ser realizada.