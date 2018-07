Réver celebra mais um gol no Atlético-MG, mas diz que vencer é o importante

TEÓFILO OTONI - Depois dos três gols marcados no domingo diante do América-MG, o zagueiro Réver parece ter tomado gosto pela coisa e, na última quarta-feira, voltou a marcar na vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o América de Teófilo Otoni. Apesar de celebrar a fase artilheira, o jogador ressaltou que "o ponto crucial" foi o novo triunfo atleticano.

"Tive a felicidade novamente. No primeiro tempo tive uma chance e desperdicei, mas, no segundo, pude fazer um gol e ajudei a equipe a vencer, que é o ponto crucial", declarou Réver, que viu o Atlético-MG chegar aos 15 pontos no Campeonato Mineiro, um atrás do líder Cruzeiro.

Se o zagueiro marcou um dos gols, o autor do outro foi Ronaldinho Gaúcho, aproveitando grande cruzamento de Richarlyson pela esquerda. Após a partida, o meia dedicou o gol ao atacante Jô, que completou 26 anos justamente na quarta, e a algumas "amigas".

"Ele é um amigão, é bom homenagear a ele. Foi para minhas amigas também, as de coração", declarou o jogador, em tom de brincadeira, despistando ao ser perguntado quem seriam essas amigas. "Quem é, sabe."