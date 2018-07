Réver destaca 'atitude' do Atlético-MG no Brasileirão

"A equipe mostrou atitude, não se abateu mesmo na situação difícil em que estava na competição e lutou, principalmente, no segundo turno. Então, acho que não tinha como dar errado essa nossa crescente no Campeonato Brasileiro", disse Réver, lembrando do processo de transição entre a demissão do técnico Vanderley Luxemburgo e a contratação do substituto Dorival Júnior..

Por causa de suas boas atuações com a camisa atleticana durante o período em que o time iniciou sua arrancada no segundo turno do Brasileirão, o defensor foi convocado pelo técnico Mano Menezes para defender a seleção brasileira e figura como um dos finalistas ao prêmio de melhor zagueiro esquerdo do Brasileirão. Réver concorre com Miranda, do São Paulo, e Leandro Eusébio, do Fluminense, na premiação que terá os seus vencedores anunciados na próxima segunda-feira, no Rio, um dia após a rodada final da competição nacional.