Réver destaca sistema defensivo do Atlético-MG O Atlético-MG vive ótimo momento no Campeonato Brasileiro e é o segundo colocado, com 10 pontos em quatro partidas. Boa parte desta fase pode ser creditada ao sistema defensivo, já que a equipe é a menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido. Motivo de comemoração para os zagueiros.