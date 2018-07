Réver diz que joga, mas Cuca mantém indefinição A presença do zagueiro Réver no time titular é a única dúvida do técnico Cuca para escalar o time do Atlético-MG que, neste sábado, vai enfrentar o Náutico, às 21h, no Estádio Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não treinou durante a semana, mas disse nesta sexta que vai para o jogo.