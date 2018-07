Réver diz que não pensa em reencontro com São Paulo O Atlético-MG enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, no Morumbi, precisando de apenas um empate para eliminar o adversário da Libertadores. Se for derrotada, a equipe mineira pode ter novamente os paulistas pela frente nas oitavas de final da competição. Para o zagueiro Réver, o Atlético-MG tem sim que buscar a vitória de toda forma, mas não pensando em evitar um confronto com o rival.