Réver é apresentado no Fla e garante estar em ótima forma física

Horas depois de ser anunciado como novo reforço do Flamengo, o zagueiro Réver foi apresentado na tarde desta quinta-feira. Vítima de diversas lesões nos últimos anos com as camisas de Internacional e Atlético-MG, o jogador precisou responder muitas questões sobre sua forma física, mas garantiu estar em plenas condições de ajudar o time carioca no Brasileirão.

"Fisicamente, estou ótimo. Nunca estive melhor, tão bem como hoje, na minha carreira. Claro que as lesões atrapalharam, mas eu não tive sequência no Internacional por escolha do treinador. Espero que aqui, no Flamengo, seja diferente. E espero também que esqueçam esse negócio de Réver e lesão", declarou.

Independente dos motivos, Réver sabe que sua carreira vitoriosa entrou em declínio nos últimos tempos. Por conta das lesões, perdeu a titularidade do Atlético-MG em 2014 para Jemerson. No ano seguinte, já no Inter, também sofreu com problemas físicos, e mesmo quando estava bem fisicamente, era preterido por outros zagueiros.

"É uma satisfação imensa vestir essa camisa de tanta tradição. Fico feliz com o reconhecimento, estou tendo a oportunidade de dar a volta por cima, já que fui contestado por muitos no último ano. O Flamengo me dá a chance de reerguer a minha carreira. Espero retribuir e dar alegrias aos torcedores", disse.

Aos 31 anos, Réver assinou contrato de empréstimo por um ano com o Flamengo. Ele chega para um setor carente do elenco rubro-negro, já que Juan está lesionado, Wallace foi negociado com o Grêmio e César Martins retornará de empréstimo para o Benfica em breve. Até por isso, o clube também apresentou na última quarta Rafael Vaz, outro zagueiro, vindo do Vasco.