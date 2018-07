Réver é liberado e reforça Atlético-MG contra o Goiás

O jogador treinou normalmente na manhã desta sexta, na Cidade do Galo, em uma atividade na qual o técnico Dorival Júnior focou a definição do posicionamento dos jogadores em campo. Em seguida, os atletas realizaram um treino na academia do centro de treinamento atleticano.

Mas, se Réver treinou normalmente, o goleiro Renan Ribeiro fez apenas um trabalho em separado nesta sexta, pois continua se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo. Apesar disso, um exame realizado na última quinta destacou qualquer lesão séria, fato que aumentou suas chances de encarar o Goiás.

Renan reclamou de dores no tornozelo depois de uma disputa com o volante Rafael Jataí no treino de terça-feira. Caso seja vetado pelo departamento médico, Aranha será seu substituto diante da equipe goiana no domingo.