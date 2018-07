Réver é punido e não joga semifinais da Libertadores

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG não vai poder contar com o seu principal defensor nas duas partidas semifinais da Copa Libertadores, diante do Newell''s Old Boys. O jogador foi punido pelo Tribunal de Disciplina da Conmebol por conta da expulsão após a partida de quartas de final contra o Tijuana, no Independência.

De acordo com o Atlético, a punição poderia ter sido ainda mais dura, uma vez que a pena máxima neste caso seria de quatro jogos. Réver aplaudiu ironicamente o árbitro chileno Patricio Polic ao fim do jogo, em protesto contra a marcação de um pênalti nos acréscimos da partida que valia vaga na semifinal, e acabou expulso.

Porém, como a punição não chegou a quatro jogos, não há a possibilidade de recurso, o que obriga Rever a ficar de fora das duas partidas contra o Newell''s, nos dias 3 (na Argentina) e 10 de julho (em Belo Horizonte). Leonardo Silva, assim, deverá ganhar a companhia de Gilberto Silva na equipe titular.