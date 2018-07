Réver e Renan Ribeiro são relacionados no Atlético-MG

Réver sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante a vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo, no dia 13 de novembro, e desde então não entrava em campo. Já Renan Ribeiro teve uma torção no tornozelo esquerdo durante o treino de terça-feira. Os dois jogadores eram dúvida para o duelo com o Goiás, mas foram liberados pelo departamento médico.

Com isso, o Atlético-MG deve entrar em campo com: Renan Ribeiro; Rafael Cruz, Réver, Werley e Leandro; Zé Luís, Serginho, Diego Souza e Renan Oliveira; Diego Tardelli e Obina. Com 42 pontos e em 14º lugar no Brasileirão, a equipe precisa de uma vitória nos dois últimos jogos para evitar o rebaixamento para a Série B.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo técnico Dorival Júnior:

Goleiros: Aranha, Renan Ribeiro

Laterais: Leandro, Rafael Cruz

Zagueiros: Cáceres, Lima, Réver, Werley

Volantes: Fabiano, Serginho, Zé Luis

Meias: Daniel Carvalho, Diego Souza, Edison Mendez, Renan Oliveira, Ricardinho

Atacantes: Diego Tardelli, Neto Berola, Obina, Ricardo Bueno