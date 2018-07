Réver é vetado e desfalca Atlético-MG contra o Palmeiras

O Atlético Mineiro terá um sério desfalque para o confronto de domingo, diante do Palmeiras, em Araraquara. Depois de ser convocado pela seleção brasileira e voltar do Catar nesta sexta-feira, o zagueiro Réver foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora da partida.

Réver começou a sentir dores na partida contra o Flamengo, no último final de semana, e nem sequer participou dos treinos da seleção brasileira. Seu substituto neste domingo deve ser o zagueiro Lima.

"O Réver fez um exame de ressonância que mostrou uma pequena lesão no posterior da coxa esquerda. Ele permanecerá em tratamento neste final de semana e vamos avaliar como será a evolução para poder prever o seu retorno", informou o médico Rodrigo Lasmar.

A ausência de Réver, assim, deve ser a única mudança na escalação do Atlético Mineiro, que enfrentará o Palmeiras com: Renan Ribeiro; Rafael Cruz, Werley, Lima e Leandro; Zé Luís, Serginho, Renan Oliveira e Diego Souza; Diego Tardelli e Obina.