Réver é vetado e reforço argentino vai estrear pelo Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Depois de jogar no sacrifício contra o Zamora, terça-feira, pela Libertadores, Réver vai desfalcar o Atlético Mineiro no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no Independência, no primeiro confronto do ano entre os dois maiores clubes do futebol mineiro. Com isso, Otamendi deve estrear.

O zagueiro argentino, contratado junto ao Porto (apesar de já estar vendido ao Valencia), foi apresentado na sexta-feira, apenas. Como o Atlético Mineiro estava com falta de zagueiros, o clube contratou Otamendi e Edcarlos, que também foi apresentado à imprensa na sexta. O ex-cruzeirense vai ficar no banco, enquanto o argentino formará dupla com Leonardo Silva.

Na manhã deste sábado, na Cidade do Galo, Autuori comandou o último treino antes da partida. O time titular participou de um trabalho tático, enquanto os demais fizeram um treino técnico. Na última parte da atividade, os jogadores treinaram cruzamentos, finalizações e cobranças de falta.

O Atlético, que só tem quatro pontos em quatro jogos no Campeonato Mineiro, deve entrar em campo para o clássico com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Dátolo; Pierre, Josué, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli, Jô e Fernandinho.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PARA O CLÁSSICO:

GOLEIROS - Victor e Giovanni;

LATERAL - Marcos Rocha;

ZAGUEIROS - Leonardo Silva, Otamendi e Edcarlos;

VOLANTES - Pierre, Josué, Rosinei, Leandro Donizete e Lucas Cândido;

MEIAS - Ronaldinho e Dátolo;

ATACANTES - Marion, Guilherme, Neto Berola, Diego Tardelli, Jô, Fernandinho e André.