Réver e Vitinho treinam e devem reforçar o Inter em Gre-Nal decisivo

Réver ficou fora dos últimos dois compromissos do Internacional, diante de Grêmio e The Strongest, por causa de uma entorse no tornozelo direito. Já Vitinho também desfalcou o time nesses mesmos compromissos, após sofrer lesão no cotovelo esquerdo durante o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas.

Nesta segunda-feira, eles treinaram, embora Vitinho tenha utilizado uma proteção especial no cotovelo. Porém, não deve ser problema para o duelo com o Grêmio, pois não sofreu fratura no local e ainda tem a semana inteira de preparação para o clássico.

Réver e Vitinho treinaram ao lado dos jogadores que não participaram do primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho - o empate por 0 a 0 com o Grêmio na Arena, no último domingo. Já os demais atletas fizeram apenas trabalhos regenerativos.

Com o empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Inter precisa vencer o Grêmio no Beira-Rio para conquistar o quinto título seguido do Campeonato Gaúcho. Novo 0 a 0 leva a definição do estadual para os pênaltis, enquanto qualquer empate com gols favorece o Grêmio.