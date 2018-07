Réver espera manutenção de postura no Atlético-MG Com a vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG jogará por pelo menos um empate no confronto de volta, no próximo domingo, em Sete Lagoas, para garantir o título. Pelo objetivo, o zagueiro e capitão Réver, um dos principais destaques da equipe no duelo do último domingo, cobrou a manutenção da mesma postura apresentada diante do arquirrival.