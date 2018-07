Réver espera voltar ao Atlético-MG no jogo de domingo

"Fiquei aqui trabalhando no final de semana com o fisioterapeuta e fizemos um trabalho intensivo. Devo fazer uma ressonância na quinta ou na sexta-feira e espero que possa estar tudo bem e que eu possa entrar em campo no domingo para compartilhar esse momento com os meus companheiros", contou Réver, que é um dos titulares do técnico Dorival Júnior.

Enquanto luta para se recuperar, Réver pede atenção aos companheiros no próximo jogo, mesmo sabendo que o adversário já está rebaixado. "Será um jogo difícil, com a equipe do Goiás atuando sem responsabilidade. Então, é mais um motivo para a gente ficar bem atento e não cair no ''já ganhou''. Temos que ter atenção redobrada para não sermos surpreendidos", avisou.

Mas, independente do adversário, Réver aposta numa vitória no domingo, o que praticamente livraria o Atlético-MG do risco de rebaixamento no Brasileirão. "Pelo que passamos durante esse ano e ter a chance de definir nossa situação na penúltima rodada, é um jogo para a gente dar a vida. É um jogo de entrega total", afirmou o zagueiro.