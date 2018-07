Réver faz preparação física, mas Maicosuel preocupa Atlético-MG

Um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Cruzeiro, no Independência, na primeira partida da final da Copa do Brasil, o Atlético-MG retornou aos treinos nesta quinta-feira com uma novidade. O zagueiro Réver, capitão na conquista da Libertadores, ano passado, iniciou a transição do departamento médico para a preparação física.

Ainda assim, são restritas as chances de o jogador voltar a campo ainda este ano, uma vez que ele vai precisar de tempo para recuperar a forma física depois de quase três meses sem atuar. Rever só fez 11 jogos no ano, o último deles em 6 de agosto. Depois, precisou passar por cirurgia no tornozelo direito.

Por outro lado, o Atlético recebeu uma má notícia. O meia-atacante Maicosuel foi vetado para o jogo contra o Cruzeiro e passou por exames que mostraram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A tendência é que ele não possa mais jogar na temporada.