Réver faz três e Atlético goleia América no Mineiro

O zagueiro Réver viveu dia de artilheiro neste domingo e foi o principal responsável pela goleada do Atlético-MG por 5 a 2, de virada, diante do América-MG, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Como os melhores centroavantes, o jogador aproveitou as oportunidades que teve dentro da área para marcar três gols, sendo dois deles em lances de muita técnica.

O resultado fez o Atlético-MG se reaproximar do líder Cruzeiro, na segunda colocação, com 15 pontos - um atrás do rival. No domingo que vem a equipe volta a campo para pegar o Nacional, no estádio Bernardo Queiroz. Já o América-MG vive má fase e é apenas o oitavo colocado. Na próxima rodada, seu adversário será o Guarani, quarta-feira, novamente no Independência.

Quem saiu na frente neste domingo, no entanto, foi o América-MG. Logo aos nove minutos, Gedeílson cruzou da direita na cabeça de Fábio Júnior, que marcou. O Atlético-MG foi para cima e, depois de algumas chances, empatou aos 32. Bernard recebeu pela direita e chutou, Neneca defendeu, mas Leandro Donizete aproveitou o rebote.

No segundo tempo começou o show particular de Réver. Aos 12 minutos, ele foi lançado em cobrança de falta, aproveitou-se do erro adversário na tentativa de fazer linha de impedimento, dominou e tocou por cobertura. Dois minutos depois, outro belo gol do zagueiro, que bateu de primeira após escanteio da direita.

Aos 33 minutos, Réver marcou mais um, dessa vez ao seu estilo, de cabeça, após outra cobrança de escanteio. Um minuto depois, a defesa do Atlético-MG errou na saída de bola, Fábio Júnior roubou, achou Doriva, que tocou para Laércio marcar com o gol vazio. Mas a reação parou por aí, porque, aos 37, Diego Tardelli fechou o placar, após receber passe de Bernard e deixar o goleiro Neneca no chão.