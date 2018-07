Réver festeja volta ao Atlético Mineiro e quer 'fazer história'

Desfalque do Atlético Mineiro no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, na semana passada, na Argentina, por causa de uma lesão no tornozelo direito que ele vinha tratando durante o período de disputa da Copa do Mundo, Réver estará de volta ao time no duelo de volta da decisão, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Mineirão. E o capitão atleticano agora destaca a grande chance de voltar a "fazer história" com a camisa da equipe, pela qual conquistou o título da Copa Libertadores no ano passado.

"Estava na hora. Depois de um longo tempo sem poder treinar, até mesmo jogar, estou de volta. Não senti nada no treinamento e espero que, na quarta-feira, seja da mesma forma, sem dor, para que eu possa ajudar meus companheiros dentro de campo", ressaltou o defensor, que depois completou: "Essa volta representa muita coisa, ainda mais voltando em uma decisão, onde vale um título. Isso representa muita coisa pelo fato de você ficar marcado na história. Espero que, mais uma vez, eu possa ficar marcado na história do clube com mais um título".

O Atlético venceu o duelo de ida da final por 1 a 0 e poderá até empatar para ficar com a taça da competição continental. Réver, porém, enfatiza a importância de a equipe não se acomodar com a vantagem e fez um alerta aos seus companheiros.

"Espero que, na quarta-feira, em cima de todas as dificuldades que vamos encontrar na partida, a gente possa chegar ao final felizes, assim como foi na Libertadores. Mas, se não tivermos empenho, como foi na Argentina, a gente sabe que pode fracassar dentro de casa, e não queremos isso. Queremos jogar bem e fazer com que os torcedores tenham mais uma noite feliz", projetou.