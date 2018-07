Rever joga e Bernard desfalca Atlético-MG em Divinópolis

Réver já havia dado indicações de que teria condições de entrar em campo neste fim de semana ao participar do treinamento de sexta-feira. O zagueiro mostrou estar recuperado de uma lesão no pé direito e atuará ao lado de Rafael Marques no fim de semana. Já Werley ficará no banco de reservas.

Bernard ainda não está recuperado de contusão muscular na panturrilha direita e foi vetado pelo departamento médico para o duelo em Divinópolis. Assim, o meia será substituído por Mancini na partida. O técnico Cuca prevê um duelo complicado pelo Atlético contra o Guarani, apesar do time ter vencido as três partidas que disputou no Campeonato Mineiro.

"O Guarani é um time técnico, com jogadores rodados que já atuaram em grandes equipes, e fez bons jogos no campeonato. Mesmo perdendo para o Villa Nova, jogou bem. Jogou bem contra o Cruzeiro e venceu, jogou bem contra o Boa e conseguiu um empate fora de casa, então, será um jogo bom. Acho que vai ser um jogo com uma plástica bonita por serem duas equipes técnicas", disse Cuca.

Confira a lista de jogadores relacionados no Atlético-MG para o jogo com o Guarani:

Goleiros: Lee e Renan Ribeiro.

Laterais: Marcos Rocha, Richarlyson e Triguinho.

Zagueiros: Rafael Marques, Réver e Werley.

Volantes: Fillipe Soutto, Leandro Donizete, Pierre e Serginho.

Meias: Escudero, Mancini e Wesley.

Atacantes: André, Danilinho, Guilherme, Neto Berola.