Réver lamenta regra na final da Copa do Brasil que retira peso por gol fora

O zagueiro Réver, do Flamengo, lamentou nesta segunda-feira a mudança no regulamento da Copa do Brasil que retira do peso maior pelo gol marcado fora de casa nas finais do torneio. A primeira partida da decisão entre o time carioca e o Cruzeiro será realizada nesta quinta, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio. Já o segundo jogo está marcado para o próximo dia 27, no mesmo horário, em Belo Horizonte.

"O gol qualificado neste momento acaba surtindo efeito, ajuda quem define no primeiro jogo, que tenta ir para cima, já que a obrigação é sempre do time que joga em casa. Mas temos que pensar em nos defender, mesmo que o gol qualificado não faca diferença. Temos que ser uma equipe equilibrada, como estamos sendo no Campeonato Brasileiro. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo e conquistemos o nosso objetivo que é sair com uma vitória", analisou o defensor em entrevista coletiva.

Réver também demonstrou expectativa pelo retorno do volante Willian Arão, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino da sexta passada. O capitão do time rubro-negro confirmou que o companheiro está bem fisicamente e deverá ter condições de jogo contra a equipe celeste. "O Arão teve uma pequena entorse de tornozelo, hoje (segunda) treinou normalmente. Está à disposição do treinador e acho que a gente tem um reforço à disposição para quinta-feira", projetou o atleta.

O defensor também evitou criar expectativa para o clássico contra o Botafogo, no domingo que vem, pelo Campeonato Brasileiro. "A gente vive um momento de cada vez. O jogo mais importante é o jogo de quinta-feira. Passando o jogo, a gente vai pensar no clássico. Primeiro é o Cruzeiro, depois o Botafogo", complementou.

Uma vitória no clássico, marcado para o estádio do Engenhão, no Rio, pela 23.ª rodada do Brasileirão, poderá valer a entrada do Botafogo, que tem 31 pontos e ocupa a sétima posição, no G6 - a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Já para o Flamengo, quinto colocado com 35 pontos, o resultado positivo representaria a aproximação da equipe de Santos e Palmeiras, terceiro e quarto colocados do Nacional, respectivamente, dependendo dos demais resultados da rodada.