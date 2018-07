Réver marca na estreia, e Flamengo derrota o Cruzeiro no Mineirão

O Flamengo demorou a encontrar um zagueiro, pedido de Muricy Ramalho ainda no início do ano, mas parece ter feito uma boa escolha. Nesta quarta-feira, foi do estreante Réver, contratado na semana passada, o gol da vitória magra sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, em pleno Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe da casa, que vinha de vitória sobre o arquirrival Atlético-MG, voltou para a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o resultado dá alguma força para o técnico Zé Ricardo, que, como interino na Gávea, ainda tem futuro incerto no clube. O time vinha de duas derrotas consecutivas, para Palmeiras e Figueirense. A vitória também dá à diretoria um respiro maior na busca por um novo treinador.

Já o Cruzeiro entrou em campo sem quatro jogadores, suspensos, e também desfalcado de Élber. A equipe da casa começou com mais domínio de bola, mas foi o Flamengo o time a chegar primeiro. Aos 13 minutos Alan Patrick cobrou falta pra área e Réver por pouco não marcou desviando de cabeça.

O Fla esteve perto de abrir o placar também aos 22 minutos, quando Felipe Vizeu recebeu na área e chutou para fora, mas muito próximo do gol de Fábio. A equipe passou a mandar no jogo.

O Cruzeiro só teve a primeira chance clara aos 33 minutos, com Riascos chutando de longe depois de falha de Rafael Vaz. A bola passou à esquerda do gol de Muralha. Mas a noite soava rubro-negra. Aos 42 minutos, Réver aproveitou cruzamento da direita de Alan Patrick e marcou de cabeça, fazendo 1 a 0.

O time da casa repetiu o início do primeiro tempo e levava vantagem na posse de bola. Aos 6 minutos Arrascaeta avançou a partir do meio-campo e passou para Riascos, que bateu de primeira por cima do gol de Muralha. Por sua vez, o segundo tempo do Flamengo era mais fraco tecnicamente que na etapa inicial.

O Fla teve gol invalidado aos 21 minutos. Alan Patrick cobrou falta, Rafael Vaz desviou de cabeça e Marcelo Cirino empurrou para as redes. O árbitro marcou impedimento. Aos 32 minutos, Fábio fez excelente defesa em chute de Felipe Vizeu.

Com a vitória, o Flamengo foi a 13 pontos, em sétimo, empatado inclusive com o Santos, quarto colocado. A próxima partida será contra o São Paulo, em Brasília, às 16h no domingo. No mesmo dia o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, às 19h. A equipe mineira, com oito pontos, voltou pra zona de rebaixamento.

FICHA TÉNCICA:

CRUZEIRO 0 X 1 FLAMENGO

CRUZEIRO - Fábio; Bruno Ramires, Fabrício Bruno, Bruno Rodrigo e Allano; Henrique, Ariel Cabral (Mayke), Alisson e De Arrascaeta; Alex (Willian) e Riascos (Rafael Silva). Técnico - Paulo Bento.

FLAMENGO - Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Wiliam Arão, Alan Patrick (Cuellar) e Éverton (Fernandinho); Marcelo Cirino e Felipe Vizeu (Pará). Técnico - Zé Ricardo

GOLS - Réver, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 472.50.

PÚBLICO - 17.593 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.