Réver nega ter tentado combinar empate com adversário na eliminação do Flamengo

Acusado de ter tentado combinar um empate entre San Lorenzo e Flamengo com um atacante argentino, na partida que selou a eliminação brasileira da Libertadores, Réver se manifestou nesta quinta-feira. O zagueiro flamenguista negou a versão do adversário Nicolás Blandi e ressaltou sua trajetória no futebol.

"Lamento muito por sofrer uma acusação muito séria. Todos que me acompanham desde o início da minha carreira sabem do meu caráter, da minha conduta e da minha ética profissional. Creio que se não agisse com correção e profissionalismo, não teria chegado à seleção brasileira, assim como defendido grandes clubes, no Brasil e na Europa, sendo capitão de uma equipe campeã da Libertadores", escreveu nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, Blandi afirmou que em certo momento do segundo tempo do confronto entre San Lorenzo e Flamengo, quando o placar apontava 1 a 1, Réver tentou convencê-lo de que o empate classificava ambas as equipes, o que não era verdade, uma vez que na outra partida do grupo o Atlético-PR vencia a Universidad Católica. Os argentinos, no fim, buscaram o gol que lhes garantiu o triunfo e a vaga, eliminando o time carioca.

"Íamos nos inteirando sobre tudo o que estava acontecendo, mas no fim, foram muitos gols juntos e estava um pouco confuso. Uma hora estávamos dentro, outra hora fora. Em uma das últimas jogadas, eu estava perto do capitão deles, que me disse que o outro jogo estava empatado e que classificávamos os dois. Mas eu sabia que era mentira. Cinco minutos antes, já tinham me avisado do banco que precisávamos de outro gol", contou Blandi à Fox Sports da Argentina.