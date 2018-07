Réver passa por exames, falta a treino e vira dúvida no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O zagueiro Réver pode virar mais um problema para o técnico Cuca escalar o Atlético-MG nas próximas partidas. O zagueiro deixou o gramado na vitória por 3 a 1 diante do Santos, no último domingo, sentindo fortes dores no pé direito, passou por exames nesta segunda-feira e pode se tornar desfalque.

Réver levou uma pancada no pé durante a partida, conseguiu resistir até o apito final, mas deixou o campo bastante incomodado com as dores. O jogador, então, foi submetido a uma tomografia nesta segunda e o resultado será divulgado na terça. Há o temor por uma pequena fratura no local.

Para piorar, o lateral Richarlyson também se tornou problema para Cuca nesta segunda. O jogador sofreu uma forte torção no joelho esquerdo durante o treinamento da equipe. Ele passará por exames para saber a gravidade, mas a tendência é que desfalque o Atlético-MG nas próximas partidas.

Na última quinta-feira, o time mineiro já havia visto Ronaldinho Gaúcho sofrer uma grave lesão muscular na coxa esquerda e se tornar dúvida para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos. O médico Rodrigo Lasmar chegou a afirmar que esta é a pior contusão da carreira do meia e que recuperá-lo a tempo da competição será "um desafio".