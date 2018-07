Réver pede vitória ao Atlético-MG na última rodada por moral no Mundial

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro faz, neste domingo, contra o Vitória, a sua última partida antes da estreia no Mundial de Clubes, no Marrocos. O elenco sabe que um triunfo pela 38.ª rodada do Brasileirão, no Independência, faria a equipe chegar com moral elevada para encarar o primeiro desafio na África.

"Nada melhor do que você poder viajar fazendo uma boa partida e, de repente, tendo uma boa vitória. Não vai ser fácil, mas vamos fazer de tudo para poder vencer dentro de casa", garante o zagueiro e capitão do time, Réver.

Caso bata o Vitória, o Atlético Mineiro, que não teve foco no Brasileirão em nenhum momento, vai terminar a competição como melhor mandante. "O fator casa, depois que reinaugurou o Independência, fez com que o Atlético tivesse um crescimento muito grande. A torcida também faz muita diferença", completa Réver.

REFORÇO NO TREINO

Na atividade desta quinta-feira a principal novidade foi a presença do meia-atacante Guilherme, que está recuperado de lesão na coxa direita. Ele foi inscrito normalmente na competição e usará a camisa 17. Por outro lado, Leonardo Silva foi poupado, com dores na panturrilha.