Réver prevê dificuldade em gramado sintético para o Flamengo no domingo

O Flamengo encerrará sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada. Em busca do vice-campeonato, o time carioca terá pela frente o melhor mandante da competição, que tem parte de sua força no gramado sintético de seu estádio. O zagueiro Réver admitiu a dificuldade de jogar neste piso, mas descartou que isto seja fundamental para o resultado final.

"Acredito que seja bem diferente do que nós treinamos durante a semana, até porque utilizamos o campo de grama normal. No entanto, não acredito que isso possa ser um empecilho para irmos lá e desempenharmos um grande futebol, conquistando a vitória, que é nosso maior objetivo nesse momento", declarou nesta sexta-feira.

O jogo deste domingo será o último de uma temporada que tinha tudo para ser bem mais feliz para o torcedor. O Flamengo brigou pelo título durante boa parte do Brasileirão, mas caiu na reta final e viu o Palmeiras levantar o troféu. Um triunfo sobre o Atlético-PR ao menos garantirá à equipe a segunda colocação, que, além do resultado esportivo, significa uma premiação bem mais valorosa.

"O Flamengo esteve tão perto do título que nada seria mais justo do que ficarmos o mais próximo possível ao topo da tabela. É claro que não era o resultado que esperávamos, pois queríamos o título, mas esse é nosso objetivo no momento", comentou Réver.

Para isso, no entanto, o time carioca terá que superar um rival que ainda briga por uma vaga na Libertadores e deverá ter casa cheia. "Essa é uma motivação a mais. Jogar fora de casa, diante de uma grande equipe, a importância do jogo tanto para o Flamengo quanto para o Atlético-PR... Espero que possamos dar um espetáculo para esses torcedores que estarão lá."