Réver recebe a camisa de Índio e quer esquecer 2014 no Inter

O Inter apresentou nesta quarta-feira aquele que, pelo menos até agora, é o principal reforço do clube para a temporada de 2015. Destaque do Atlético Mineiro em 2013, quando conquistou o título da Libertadores e chegou à seleção brasileira, o zagueiro Réver chega a Porto Alegre querendo esquecer todos os problemas de 2014, quando realizou apenas 12 partidas e não chegou a ficar 900 minutos em campo.

"O Réver que foi contratado pelo Inter é o Réver de 2008 a 2013, quando tive o auge da minha carreira, quando fui eleito o melhor jogador do Brasileirão. Quero esquecer 2014, quando tive uma lesão muito séria, e buscar o meu espaço na equipe", disse o jogador. "Estou muito feliz com a confiança que o Inter depositou em mim. Espero dar o melhor aqui e que possa ser lembrado com títulos."

Na apresentação, Réver recebeu a camisa 3, que era utilizada, até o ano passado, pelo multicampeão Índio, um dos jogadores mais importantes da história colorada. "Minha melhor escolha foi ter vindo para o Inter", afirmou o reforço, que seria reserva no Atlético-MG.