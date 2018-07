Rever tem lesão no joelho confirmada e será desfalque no Flamengo

O Flamengo confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Rever sofreu uma lesão no joelho esquerdo e será desfalque nos próximos compromissos da equipe. O capitão rubro-negro precisou ser substituído na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O departamento médico do clube não informou por quanto tempo o zagueiro será desfalque para o técnico colombiano Reinaldo Rueda. Mas o clube afirmou que a lesão foi no ligamento colateral medial do joelho - uma área que não requer cirurgia, apenas tratamento por fisioterapia.

"O Rever é nosso capitão e fará uma falta muito grande, mesmo sabendo que temos grandes jogadores para assumir a vaga. Eu conversei com ele, está com dor, mas vamos correr por ele e pelo (colombiano) Berrío para sair com a vitória", disse o meia Éverton Ribeiro, após treinamento desta quinta-feira. O zagueiro Rhodolfo, que substituiu o capitão na vitória pela Sul-Americana, é o principal candidato a assumir a vaga.

A contusão de Rever é a segunda baixa sofrida pelo elenco flamenguista nesta semana. O atacante Berrío foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo, na última quarta-feira, e será desfalque da equipe por, no mínimo, oito meses. No departamento médico, os dois jogadores se juntam ao atacante peruano Guerrero, que está se recuperando de um edema na coxa esquerda.