Réver treina como titular e Flamengo deve ter dois reforços como dupla de zaga O Flamengo deve enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte (MG), com dois zagueiros que não estavam no clube há uma semana. Depois de Rafael Vaz, que estreou no fim de semana passado contra o Figueirense, a equipe titular também ganhou Réver, contratado junto ao Inter.