Réver treina entre os titulares do Atlético-MG e deve jogar final

O Atlético Mineiro deve ter a volta do seu capitão para enfrentar o Lanús, quarta-feira, no Mineirão, na final da Recopa Sul-Americana. O zagueiro Réver, que não joga desde o dia 25 de maio, voltou a treinar entre os titulares nesta segunda-feira e indicou que deverá ser a novidade na equipe que vai buscar um título inédito para o clube alvinegro.

Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, a qual tratou durante toda a Copa, Réver voltou a treinar com o grupo na quinta-feira. No fim de semana, não enfrentou o Bahia, poupado, mas apareceu entre os titulares no treino desta segunda-feira, comandado pelo técnico Levir Culpi na Cidade do Galo.

Outra mudança com relação ao time que venceu por 1 a 0 na Argentina será o centroavante Jô. O jogador da seleção brasileira não atuou em Buenos Aires porque só se apresentou dois dias antes, mas participou normalmente do empate em 1 a 1 com o Bahia.

Assim, o time escalado por Levir nesta segunda-feira teve Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Maicosuel, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli; Jô.

O atacante Luan, que fez o gol atleticano diante do Bahia, sofreu um pisão no pé durante a partida e treinou em separado nesta segunda-feira. Ele corre contra o tempo para ficar à disposição de Levir na quarta.