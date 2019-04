Réver treina no Atlético-MG e aumenta chances de jogar decisão do Mineiro

O técnico interino Rodrigo Santana orientou o primeiro treino fechado da equipe do Atlético-MG, nesta quarta-feira, para a decisão do Campeonato Mineiro, que será disputada no sábado, às 16h30, no Estádio Independência, diante do Cruzeiro.

Réver e Luan participaram das atividades, enquanto Cazares não compareceu ao gramado. O zagueiro usou uma proteção no tornozelo esquerdo, machucado desde a semifinal com o Boa. Quem tem mais chance de entrar em campo na decisão é o atacante, que não teve nenhuma lesão constatada. Já o equatoriano está praticamente descartado de integrar a equipe no jogo mais importante do ano, ainda mais após não participar da atividade.

O mais provável é que o Atlético entre em campo no sábado com a seguinte formação: Victor; Guga, Igor Rabello, Réver (Leonardo Silva) e Fábio Santos; Zé Welison e Elias; Luan, Vinícius e Chará; Ricardo Oliveira.

Além do trabalho de campo, Rodrigo Santana assistiu com os jogadores ao VT da primeira partida, na qual o Cruzeiro venceu, por 2 a 1, no Mineirão, e reverteu a vantagem. Para o Atlético conquistar o 45º título estadual, terá de vencer a partida. O Cruzeiro, que soma 37 taças, ganhou sete das últimas dez decisões com o rival.

"Estamos focados e confiantes, que é o mais importante. Temos que trabalhar bem essa semana, conversar com o Rodrigo para entender o propósito dele, estudar bem o primeiro jogo, ver onde erramos, onde acertamos e onde podemos melhorar para fazer um bom jogo e conquistar o título. Temos totais condições de reverter o placar e sair campeão", afirmou o lateral-direito Guga.