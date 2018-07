Réver treina normalmente e pode reforçar o Flamengo contra o Santos

O técnico Zé Ricardo pode ter um importante reforço para escalar o Flamengo diante do Santos, quarta-feira, em casa, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Réver, capitão da equipe, voltou a treinar normalmente nesta segunda e se mostrou apto a defender o time rubro-negro no Luso-Brasileiro.

Réver desfalcou o Flamengo diante do Bahia no último domingo por conta de um problema na coxa sentido na semana passada, contra a Chapecoense. Mas nesta segunda, ele participou normalmente de uma atividade com bola ao lado dos jogadores que não foram titulares contra o Bahia e se mostrou recuperado.

Se Réver de fato tiver condições de jogo, ele deve substituir Rhodolfo, que foi muito bem diante do Bahia, mas não está inscrito na Copa do Brasil. A zaga do Flamengo, aliás, deve ser completamente mudada, uma vez que Juan também deve retornar no lugar de Rafael Vaz, depois de não viajar a Salvador por estar suspenso.

Zé Ricardo deve definir a escalação do Flamengo no último treino antes da partida, nesta terça-feira. O confronto de volta entre o time carioca e o Santos será disputado somente no dia 26 de julho, na Vila Belmiro. Quem avançar duela na semifinal contra o vencedor de Botafogo x Atlético-MG.