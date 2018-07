Réver volta a sentir lesão e não pega o Fluminense

O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do jogo, encerrado em 0 a 0, e foi substituído por Edcarlos. Como a partida diante do Criciúma também aconteceu em Ipatinga, o Atlético não volta a Belo Horizonte e Réver segue com o grupo, em tratamento. A expectativa é que ele se recupere a tempo de entrar em campo sábado, diante do São Paulo, no Morumbi, na última partida antes da parada para a Copa.

Como a torcida esgotou os ingressos para o jogo contra o Flu, o Atlético decidiu abrir para os seus torcedores o treinamento desta terça-feira, às 16h, no Ipatingão. O acesso ao estádio será permitido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Nesta segunda, o elenco fez apenas trabalho regenerativo. Na terça, o zagueiro Gabriel, dos juniores, se une ao grupo para suprir a ausência de Réver e ser opção no banco.