Reverenciado por gol antológico, Cristiano Ronaldo festeja novo recorde histórico

Reverenciado em todo mundo pelo gol antológico de bicicleta que marcou durante a vitória por 3 a 0 que o Real Madrid conquistou diante da Juventus, na última terça-feira, em Turim, Cristiano Ronaldo está celebrando mais um recorde expressivo para a sua carreira. Ao balançar as redes de forma espetacular em um confronto no qual já havia aberto o placar para a equipe espanhola, o atacante se tornou o primeiro jogador da história a marcar em 10 partidas seguidas da Liga dos Campeões, em série goleadora que ele começou na decisão da competição em 2017, quando também foi decisivo justamente contra a Juventus, em Cardiff, no País de Gales.

O português de 33 anos tem uma média impressionante no principal torneio interclubes da Europa, no qual fez 24 gols nos últimos 14 confrontos. Ele é o artilheiro isolado desta edição do grande evento, com 14 gols, e passou a contabilizar 120 ao total como maior goleador da competição em todos os tempos.

Antes deste duelo em Turim, Cristiano Ronaldo dividia uma marca com o holandês Ruud van Nistelrooy, que emplacou nove partidas consecutivas fazendo gols na edição 2002/2003 da Liga dos Campeões, então como jogador do Manchester United.

Em entrevista à Uefa após o jogo de terça-feira contra a Juventus, o astro português afirmou que o seu golaço de bicicleta, no qual atinge a bola em uma altura impressionante, foi "um momento inacreditável". E ele disse à entidade que controla o futebol europeu que não tinha conhecimento do fato de que estava quebrando um recorde ao marcar por duas vezes no confronto em Turim.

"Bem, é claro que estou orgulhoso, mas eu não sabia disso até você me dizer. Eu gosto de quebrar recordes", afirmou Cristiano Ronaldo, exaltando também a relação gloriosa que ele e o Real Madrid seguem mantendo com a competição europeia. "Nós amamos jogar a Liga dos Campeões, eu amo jogar a Liga dos Campeões. Foi um grande resultado. Nós temos o jogo de volta em casa e sabemos que a Juve tem um grande time, então nós temos de ser cuidadosos, mas estamos felizes, o time está muito feliz", comemorou.

REPERCUSSÃO

Ao falar sobre a "obra-prima" que o português pintou com o seu gol de bicicleta no quadro que foi o gramado do estádio da Juventus, o técnico Zinedine Zidane ficou abismado com a beleza do lance e chegou a levar as mãos à cabeça, como se não acreditasse no que estava presenciando de perto.

"É um dos gols mais bonitos da história do futebol", ressaltou o treinador do Real, cuja opinião foi compartilhada por veículos de imprensa de todo o mundo nesta quarta-feira, quando quase todos os jornais esportivos mais importantes estamparam em tamanho grande fotos do atacante executando o incrível movimento que resultou no golaço.

O diário Marca, da Espanha, escreveu "O Gol" como a sua manchete, enquanto o francês L'Equipe trouxe um título no qual disse que o jogador é de "Outro planeta", assim como destacou da mesma forma o italiano Tuttosport. O Corriere dello Sport, também da Itália, preferiu colocar em sua manchete a frase "Obra de arte". Já o inglês Daily Mail levantou uma discussão ao fazer a seguinte pergunta em seu título: "É o maior gol da história da Liga dos Campeões?".

Já os diários esportivos portugueses, como não poderia ser diferente, reverenciaram o feito histórico do ídolo do país. "É o maior", manchetou o jornal A Bola. "Do outro mundo", destacou o Record, enquanto a publicação O Jogo escreveu que o golaço de Ronaldo foi "Monumental".

O diário Mundo Deportivo, que fica na Catalunha, foi um dos poucos a não dar destaque em primeiro plano a Cristiano Ronaldo na sua capa. No alto da página, colocou a imagem do português marcando de bicicleta e aproveitou que o Barcelona joga nesta quarta-feira contra a Roma pela Liga dos Campeões para exibir, em tamanho bem maior, uma foto do astro maior do time catalão. Para falar de cada uma destas imagens, escreveu em uma "Ontem CR7" e na outra "Hoje Messi".