Revés na Sul-Americana não abala confiança do Flu no Brasileiro, diz Cavalieri

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Fluminense, o goleiro Diego Cavalieri garantiu nesta sexta-feira que a derrota para o Liverpool, por 1 a 0, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, não abalou a confiança do time carioca antes da estreia no Brasileirão, contra o Santos, no domingo, no Maracanã.

"Temos que ter a consciência de que, principalmente no último jogo, iniciamos muito abaixo. Serve de aprendizado. Não é todo dia que vai acontecer isso, mas temos que estar preparados. Teremos uma sequência muito difícil nas próximas semanas. Não podemos perder a confiança. Não podemos nos abalar por causa de um jogo", disse Cavalieri.

Apesar da confiança, o goleiro admitiu que oscilações devem acontecer na equipe ao longo do Brasileirão. "Não vamos conseguir manter o nível alto em todos os jogos porque as equipes começam a se estudar. No início do ano éramos uma incógnita, muita desconfiança. Temos que trabalhar, nos dedicar e aprender com os erros para evoluir."

Antes da entrevista coletiva de Cavalieri, o técnico Abel Braga comandou treino no qual não definiu a equipe titular para a estreia, no domingo. Aqueles que foram titulares contra o Liverpool fizeram treino regenerativo na academia. Assim, o treinador adiou para sábado o trabalho no qual escolherá os 11 titulares de domingo.

Um dos destaques da atividade desta sexta foi o meia Gustavo Scarpa. Ele exibiu bom aproveitamento no trabalho de finalizações. Contudo, não deve voltar ao time no fim de semana, conforme antecipou Abel Braga ainda na quarta, após a derrota na Sul-Americana.