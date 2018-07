Revés preocupa Ferguson antes de clássico contra City

MANCHESTER - A inesperada derrota por 1 a 0 sofrida diante do Cluj, da Romênia, na última quarta-feira, no Estádio Old Trafford, pela Liga dos Campeões, fez o técnico Alex Ferguson ligar o sinal de alerta no Manchester United antes do clássico deste domingo, diante do Manchester City, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Embora a equipe inglesa tenha entrado em campo com a classificação às oitavas de final e a liderança do Grupo H garantida por antecipação, o treinador exibiu apreensão com a inconstância do sistema defensivo do clube, que vem sofrendo muitos gols nos últimos tempos. "É uma preocupação. Se nós tivermos um desempenho como este no domingo, só Deus sabe o que poderá acontecer conosco", afirmou o comandante.

O Manchester United é o atual líder do Campeonato Inglês, com 36 pontos, enquanto o City vem logo atrás, com 33, e Ferguson espera por muitas dificuldades diante de um rival que acaba de ser eliminado da Liga dos Campeões. "Se nós vencermos, será um de nossos melhores resultados em todos os tempos. Eles são muito bons, uma equipe poderosa, com imponentes jogadores", enfatizou.