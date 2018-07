Revezamento de titulares agrada aos atletas corintianos

Os jogadores do Corinthians aprovam o revezamento que o técnico Tite vem promovendo na equipe neste início de temporada. "O Tite sempre fala que não tem 11 titulares, mas sim um elenco forte", afirmou o zagueiro Gil, confirmado para a partida desta quarta-feira, contra o Linense, pelo Campeonato Paulista.

Após poupar quase todos os titulares diante do Ituano, no último domingo - apenas Cássio e Guerrero atuaram -, Tite resolveu levar a maioria dos seus principais jogadores para Lins. Tanto que apenas Danilo foi preservado pelo acúmulo de jogos - Emerson e Fábio Santos, machucados, são os outros que não viajaram.

Nas partidas anteriores, o técnico Tite vem promovendo alterações pontuais. "É uma competição saudável. Todos têm de estar preparados para aproveitar a oportunidade", afirmou o lateral Uendel, que será o substituto de Fábio Santos, afastado por 45 dias por causa de uma lesão no joelho direito.

Vagner Love deverá começar como titular em Lins. Guerrero, que não poderá atuar contra o San Lorenzo, da Argentina, na próxima quarta-feira, será opção no banco de reservas. Emerson não viajou por causa de uma inflamação no joelho direito.

Love chegou ao Corinthians no dia 14 de fevereiro e vem entrando no decorrer dos jogos. "Precisamos de um elenco forte, com todos preparados, para conseguir avançar em todas as competições", afirmou o lateral Fagner.