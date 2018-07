Reviravolta no Ceará mantém Silas no comando técnico A diretoria já tinha dado como certo, mas o presidente Evandro Leitão assumiu a decisão e resolveu manter o técnico Silas Pereira. Ele vinha sofrendo forte pressão depois da derrota por 3 a 1 para o Sampaio Correia, sábado, no estádio Presidente Vargas, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.