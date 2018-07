Revista alemã revela que Neymar recebe mais de R$ 370 mil por dia

Após sair do Barcelona e encarar um novo desafio com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar foi a transferência mais cara da história ao custar R$ 831 milhões aos cofres do clube parisiense. Com esse valor, não é de se espantar que o craque brasileiro ganhe um dos maiores salários do futebol. Porém, de acordo com a revista alemã Der Spiegel, o atacante recebe ainda mais do que todos esperavam. São cerca de 3 milhões de euros por mês (aproximadamente R$ 11,5 milhões), ou seja, por volta de 100 mil euros (R$ 374 mil) a cada dia, o que supera o valor de 4 mil euros (perto de R$ 15 mil) por hora.

O veículo divulgou que teve acesso ao contrato do jogador pelo Football Leaks. De acordo com os valores, Neymar chega a ganhar 15 salários mínimos em uma hora, números que são ultrapassados apenas por Carlos Téves, que ganha R$ 141 milhões por ano no futebol chinês.

Com números astronômicos, o brasileiro esbanja dinheiro sem se preocupar com a conta bancária no fim do mês. Atualmente, Neymar mora em uma mansão de mil metros quadrados, com cinco andares e elevador interno, o que custa apenas R$ 52,4 mil do seu salário, que em um ano chega a somar o total de R$ 137,7 milhões.