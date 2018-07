Revista americana comete gafe e coloca Joel Santana envolvido na Lava Jato

Joel Santana envolvido na Operação Lava Jato? Esta informação começou circular nas redes sociais nesta sexta-feira depois de uma gafe cometida pela conceituada revista norte-americana Time, que confundiu João Santana, marqueteiro da campanha de Dilma, com o folclórico treinador.

Ao citar grandes nomes da política brasileira envolvidos no escândalo que investiga desvio de dinheiro da Petrobras, a publicação inclui a foto de Joel Santana em lista com Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

O texto diz que João foi preso em fevereiro sob suspeita de receber 7,5 milhões de dólares no decorrer do escândalo. Mas a ilutração da reportagem é feita com imagem de Joel Santana.

O treinador já avisou que não vai falar sobre o fato e que seus advogados estão analisando a situação. Sem clube desde 2014, quando treinou o Vasco, Joel Santana se filiou ao PSB-RJ em 2015 e pensa em disputar as eleições este ano.

A confusão da Time não passou despercebida pelos usuários do Twitter.

Exclusivo! Revista 'Time' revela envolvimento de Joel Santana com casos de corrupção no Brasil. Perae? Não era João? pic.twitter.com/jFt2QnWxgG — Felipe de Oliveira (@felipeoliver_rj) 11 de março de 2016

O erro do joel santana foi o inglês — sussa #TeamCap (@5ueny) 11 de março de 2016

Ei @TIME, aprende a diferença: JOÃO Santana (marqueteiro) / JOEL Santana (treinador de futebol e prof. de inglês). pic.twitter.com/FdEfMYtcFN — Canelada FC (@Canelada_FC) 11 de março de 2016

Joel Santana: Do Chuveirinho à Lava Jato — David Butter (@butterfutebol) 11 de março de 2016

Eu estou no trânsito e rindo ainda. Já imagino Joel Santana depondo em inglês — Rudowlosa (@thaiskod) 11 de março de 2016