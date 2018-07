Revista dos EUA cria game dos melhores e deixa Pelé atrás de Messi e Maradona

SÃO PAULO - A revista norte-americana "Sports Illustrated" teve a interessante ideia de reunir grandes lendas do futebol mundial em uma espécie de ‘fantasy game’. Dez escritores foram convocados para participarem do draft do jogo e montarem as respectivas equipes. A partir dai, surge a polêmica: na escolha dos especialistas escolhidos pela revista, Pelé é apenas a quarta escolha.

O tricampeão do mundo com a seleção brasileira, autor de 1281 gols na carreira e intitulado "Rei do futebol" aparece atrás de Johan Cruyff, terceiro colocado, Diego Maradona, em segundo e Lionel Messi, líder do ranking.

O próprio escritor que acabou ficando com Pelé se mostrou surpreso com o fato do Rei ter ‘sobrado’ para ele. “Alguém pode me dizer como o Maior de Todos os Tempos ficou em quarto? Pelé foi o maior goleador de todos os tempo e uma força da natureza que ganhou tudo que disputou.”

Outros brasileiros aparecem em posições questionáveis no draft. Ronaldo e Zico são a 19 e a 18° escolhas, respectivamente, atrás do húngaro Nando Hidegkuti, campeão olímpico dos Jogos de Helsinque-1952, em 13°. Garrincha é apenas o 28°, Falcão é o 34° e Romário é o 40°.

Em parceria com o renomado jogo Football Manager, a Sports Illustrated ainda conseguiu simular como seria um enfrentamento entre cada equipe com base no desempenho destes jogadores durante as carreiras. Curiosamente, o líder do 'campeonato' é o escritor que escolheu Messi como primeira escolha. O especialista que apostou em Pelé aparece em sétimo.

Mas os internautas do site da "Sports Illustrated", que também podem votar nos jogadores preferidos, acabaram redimindo o futebol do Brasil. Para a maioria dos internautas, Pelé é a escolha número um, seguido de Messi, Maradona e Cruyff.

A equipe dos fãs online tem Peter Schmeichel, goleiro dinamarquês que defendeu o Manchester United até o fim da década de 1990 - nenhum brasileiro aparece -, Roberto Carlos como lateral mais votado - Carlos Alberto Torres é o terceiro, atrás de Maldini – e Franz Beckenbauer disparado como líder entre os zagueiros, com 73% dos votos - Domingos da Guia tem apenas 1%.

Lothaur Matthaus lidera entre volantes - Falcão é quinto atrás também de Roy Keane, Frank Rijkaard e Makelele - e Maradona aparece em primeiro na lista dos meio campistas, com Zico empatado com Platini em quarto, atrás de Cruyff e Xavi.

Messi aparece à frente com sobras entre os atacantes - Ronaldinho Gaúcho é o terceiro, empatado com Di Stefano e atrás de Cristiano Ronaldo - e Pelé lidera fácil entre os centroavantes. Ronaldo é o segundo, e Romário é o sexto. No time sub-22, o santista Neymar é o preferido com boa vantagem sobre nomes como Goetze, do Borussia Dortmund, Wilshere, do Arsenal e Thiago Alcântara, do Barcelona. Pep Guardiola é o primeiro entre os técnicos.

Os 10 melhores da lista:

1 - Lionel Messi (ARG)

2 - Diego Maradona (ARG)

3 - Johann Cruyff (HOL)

4 - Pelé (BRA)

5 - Franz Beckenbauer (ALE)

6 - Lev Yashin (URSS)

7 - Michel Platini (FRA)

8 - Bobby Moore (ING)

9 - Zinedine Zidane (FRA)

10 - Ferenc Puskas (HUN)