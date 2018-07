Revista elege Neymar como atleta mais valioso do futebol mundial

A revista France Football publicou nesta terça-feira, uma lista com os atletas mais valorizados do planeta. Com valor de € 250 milhões (R$ 928 milhões), o brasileiro Neymar lidera a relação, seguido por Messi. Desbancando Cristiano Ronaldo, o francês Griezmann aparece no terceiro lugar.

O levantamento foi feito com os dados do CIES Football Observatory, que realiza pesquisas específicas para o futebol. Além do atacante do Barcelona, Philippe Coutinho (R$ 278 milhões) e Marquinhos (R$ 174 milhões) são os brasileiros que fazem parte do top-50. Naturalizado espanhol, Diego Costa também está na lista, orçado em R$ 185 milhões.

No último estudo, apresentado em junho, Neymar aparecia na segunda colocação, atrás de Messi. O fato do atacante possuir apenas 24 anos influencia em sua valorização, já que o argentino é cinco anos mais velho.

CONFIRA O TOP-10

Neymar (Barcelona) R$ 928 milhões

Messi (Barcelona) R$ 705 milhões

Griezmann (Atlético de Madrid) R$ 501 milhões

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) R$ 482 milhões

Pogba (Manchester United) R$ 464 milhões

Gareth Bale (Real Madrid) R$ 408 milhões

Luis Suárez (Barcelona) R$ 352 milhões

Agüero (Manchester City) R$ 326 milhões

Higuaín (Juventus) R$ 315 milhões

Müller (Bayern Munique) R$ 297 milhões