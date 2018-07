Revista em quadrinhos do craque santista Neymar é lançada em Santos

SANTOS - O estrelato de Neymar atingiu novo patamar nesta quinta-feira, com o lançamento da revista em quadrinhos que traz o atacante do Santos como personagem principal. Em parceria com Maurício de Souza e a Panini, foi lançado o gibi que será distribuído mensalmente por todo Brasil, custará R$ 3,90 e trará 68 páginas de histórias.

Neymar não escondeu a alegria pelo momento e revelou que tinha o sonho de um dia fazer parte de um gibi. "É um sonho fazer parte disso e um orgulho, porque agora posso fazer parte da família de Cebolinha, Mônica, e por ter sido escolhido ao lado de nomes como Pelé e Ronaldinho", comentou.

O jogador do Santos é apenas o terceiro jogador de futebol a se tornar personagem principal de uma revista de história em quadrinhos de Maurício de Souza, sucedendo justamente Pelé e Ronaldinho Gaúcho. O criador da Turma da Mônica comentou sobre a escolha do craque.

"Quando o Neymar surgiu, pensei: ''esse vai ser o próximo''", afirmou Maurício de Souza, que falou sobre a facilidade em assinar o contrato com o atacante. "Foi o contrato mais fácil que já assinei, porque o pai do Neymar tem visão empresarial. Então foi muito fácil fechar."