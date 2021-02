Revista francesa coloca Messi na capa e crava: 'A carta secreta do PSG'

A edição desta terça-feira da revista France Football tem Messi na capa e trata sua ida para o Paris Saint-Germain como uma possibilidade concreta. "A carta secreta do PSG" coloca na manchete com uma foto do craque argentino com o uniforme da equipe francesa.

O jogador fica livre do contrato com o Barcelona em julho e poderia ir para o PSG sem qualquer custo de transferência. O clube francês, no entanto, teria de arcar com um salário líquido de 74,2 milhões de euros (R$ 479 milhões) por ano. A publicação indica o caminho para esta operação financeira.

Leia Também Zinedine Zidane aponta para um futuro incerto no comando do Real Madrid

A France Football coloca ainda que Neymar teve influência para que o PSG fosse atrás de Messi e que Leonardo está trabalhando fortemente nos trabalhadores nos bastidores.

Há ainda declarações do argentino Ángel Di María, que gostaria de atuar ao lado de Messi em um clube. "Não aproveito o suficiente na seleção. Não sei o que poderia acontecer, mas gostaria e ficaria muito feliz", afirmou.

A revista faz até uma análise sobre qual poderia ser o papel de Messi na equipe de Maurício Pochettino, que atualmente conta com uma formação ofensiva com Mbappé, Neymar, Di María e Icardi.

Vale lembrar que antes de definir seu futuro, Messi terá de enfrentar o PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida será no dia 16 de fevereiro, no Camp Nou, em Barcelona.