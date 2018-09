Revista francesa decide também premiar melhor jogadora com Bola de Ouro

Pela primeira vez, uma mulher também receberá neste ano um dos troféus de maior prestígio pelo desempenho pessoal dentro de campo. Distribuída pela revista France Football desde que Stanley Matthews a ganhou em 1956, a Bola de Ouro, dada ao melhor jogador do ano, também será dado para a melhor atleta em 3 de dezembro, em Paris.

Pascal Ferre, o editor da revista, disse à agência de notícias The Associated Press que o futebol feminino cresceu tanto nos últimos anos que a criação de uma nova categoria do prêmio parecia um passo lógico.

"O futebol feminino é uma categoria no auge que merece o mesmo respeito do futebol masculino", afirmou Ferre à AP. "Está alcançando sua maturidade e crescendo ainda mais. Mais de 760 milhões de telespectadores acompanharam as partidas do mais recente Mundial Feminino, em 2015, e isso não acontece por casualidade".

Uma lista de 15 aspirantes ao prêmio será publicada em 8 de outubro, junto aos 30 jogadores concorrentes da categoria masculina. As jogadoras serão nomeadas pela France Football, enquanto um painel de jornalistas internacionais especializados no futebol feminino elegerá a ganhadora através de uma votação.

"O júri não será o mesmo que vota na categoria masculina", explicou Ferre. "Somente especialistas poderão votar. Confio que contaremos com um júri de cerca de 40 jornalistas, de países em que o futebol feminino está crescendo".

A Bola de Ouro se fundiu com o prêmio Melhor Jogador do Ano da Fifa de 2010 a 2015, mas a revista e a entidade gestora do futebol mundial se separaram posteriormente. A Fifa também premia a melhor atleta do mundo.

Ferre acrescentou que a maioria das jogadoras com que teve oportunidade de conversar sobre a Bola de Ouro para o futebol feminio se mostrou emocionada pela decisão da France Football.