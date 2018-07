Revista inglesa coloca Osorio no top-50 dos técnicos do mundo

A revista inglesa Four Four Two colocou Juan Carlos Osorio, do São Paulo, na lista dos 50 melhores técnicos do mundo. De toda a seleção, o colombiano, com o 49º lugar, é o único profissional que atua no futebol brasileiro da relação. Ele é descrito pela publicação como um estudioso e responsável por uma era vitoriosa no comando do Atlético Nacional.

O líder da lista é o português José Mourinho, técnico do Chelsea, seguido por Pep Guardiola, do Bayern de Munique. Luis Enrique, do Barcelona, completa as três primeiras posições. O sul-americano mais bem colocado é o argentino Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, e que aparece na quarta colocação.

Osorio está no São Paulo desde o começo de junho e tem tentado implementar na equipe o rodízio no time titular, além de um jogo mais intenso. Aos 53 anos, chamou a atenção da diretoria pelo currículo acadêmico com especialização na Inglaterra e licença Categoria A da Uefa para técnicos.

O trabalho de Osorio tem agradado também aos jogadores do time. "Para a América do Sul, diria que esse cara é um dos melhores, é um dos 'tops' aqui, dos grandes treinadores da América que conheço. E olha que já trabalhei com muita gente capacitada, muita gente boa. É um cara muito especial. Proporcionalmente, lá fora acho que você vai ver isso em caras como Guardiola ou Mourinho. Ele vai significar muito para o futebol sul-americano", elogiou o goleiro Rogério Ceni em junho, após a vitória da equipe sobre a Chapecoense.