Marquinhos e mais 4 brasileiros figuram em lista de promessas

Nesta terça-feira, a conceituada revista France Football produziu mais uma de suas famosas listas. Desta vez, enumerou as 50 maiores promessas do futebol mundial para o ano de 2020 e lembrou de cinco jogadores brasileiros: Gabigol, Marlon, Gerson, Nathan e Marquinhos, que aparece no 2º lugar da lista.

No todo, a lista conta com 17 nacionalidades diferentes. O Brasil, ao lado da Alemanha, é o terceiro país mais citado com cinco representantes. A Inglaterra conta com seis, e a França, com sete. Quem lidera a lista é o ponta holandês Memphis Depay, ex-PSV e recém-contratado pelo Manchester United. A promessa esteve, inclusive, na lista da Holanda para a Copa de 2014, quando terminaram em 3º lugar.

Marquinhos, que atua há dois anos no Paris Saint-Germain, gera muita expectativa entre os franceses. O zagueiro de 21 anos formado no Corinthians “se afirmou como um elemento muito confiável e cheio de recursos”, segundo a revista. Na última temporada, Marquinhos foi testado na lateral-direita e acabou sendo um dos melhores do Campeonato Francês na posição.

A lista também conta com os brasileiros Nathan, em 16º (ex-Atlético-PR e atualmente no Chelsea); Gerson, em 22º (meia do Fluminense já negociado com o Barcelona); Marlon, em 28º (zagueiro do Fluminense vice-campeão mundial sub-20) e Gabriel, atacante do Santos, em 33º. Entre os 10 primeiros, também se destacam Sterling (ex-Liverpool e novo reforço do Manchester City), Munir (atacante do Barcelona) e Martin Ødegaard (meia do Real Madrid).

CONFIRA OS 10 PRIMEIROS E OS BRASILEIROS DA LISTA

1º – Memphis Depay (Manchester United-ING)

2º – Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

3º – Raheem Sterling (Manchester City-ING)

4º – Kurt Zouma (Chelsea-ING)

5º – Max Meyer (Schalke 04-ALE)

6º – Munir El-Haddadi (Barcelona-ESP)

7º – Martin Odegaard (Real Madrid-ESP)

8º – Bernardo Silva (Monaco-FRA)

9º – Alen Halilovic (Barcelona-ESP)

10º – Julian Brandt (Bayer Leverkusen-ALE)

16º – Nathan (Chelsea-ING)

22º – Gerson (Fluminense-BRA)

28º – Marlon (Fluminense-BRA)

33º – Gabriel (Santos-BRA)