Revista põe Neymar como o melhor jogador jovem do mundo

Segundo a tradicional revista France Football, Neymar é o melhor jogador de futebol jovem do mundo. A publicação listou os dez melhores atletas com 23 anos ou menos, que devem se consolidar como astros do futebol mundial em breve. Após Neymar, a revista aponta o alemão Mario Götze - autor do gol do título da Copa do Mundo de 2014 - e o francês Paul Pogba como os mais promissores.

A revista francesa avaliou o posto do brasileiro como 'difícil de contestar' e justifica por seu protagonismo na seleção brasileira e seu bom desempenho no Barcelona nesta temporada: "Verdadeiro líder e artista exclusivo do Brasil, onde é agora o capitão, Neymar levou 'sozinho' a seleção durante a Copa do Mundo em casa. Ele foi um dos poucos brasileiros para atender às enormes expectativas que pairavam sobre a equipe. E, depois de uma temporada de adaptação ao Barcelona, o ex-astro do Santos teve um grande impulso". A publicação também cita a amizade com Messi, de quem Neymar se tornou o parceiro preferido no Barça.

Além de Neymar, Götze e Pogba, a France Football também se lembrou de Courtois (goleiro do Chelsea e da seleção belga), Alaba (lateral austríaco do Bayern de Munique) e Depay, jogador do PSV que se destacou na última Copa do Mundo pela Holanda.